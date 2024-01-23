20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушениях, которые нанесла российская армия ракетными ударами по Харькову утром 23 января.

«В настоящее время в результате террористической атаки россии по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 — газоснабжения. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева», — сообщил Игорь Терехов.

В Харьковской областной прокуратуре дополнили: в городе повреждены также: здание санаторной школы-интерната, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть и так далее.

Напомним, по последним данным, погибли три человека, еще 42 получили ранения.