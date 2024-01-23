Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов

Происшествия 10:45   23.01.2024
Оксана Горун
20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушениях, которые нанесла российская армия ракетными ударами по Харькову утром 23 января.

«В настоящее время в результате террористической атаки россии по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 — газоснабжения. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева», — сообщил Игорь Терехов.

В Харьковской областной прокуратуре дополнили: в городе повреждены также: здание санаторной школы-интерната, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть и так далее.

Напомним, по последним данным, погибли три человека, еще 42 получили ранения.

Читайте также: По Харькову прилетели Х-22, «искандеры» и С-300, трое погибших — прокуратура

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, трое погибших
Главные новости Харькова 23.01: под завалами остаются люди, трое погибших
23.01.2024, 11:14
Люди остаются под завалами в Харькове — ГСЧС
Люди остаются под завалами в Харькове — ГСЧС
23.01.2024, 11:09
Полиция опубликовала видео с места «прилета» по многоэтажке в Харькове
Полиция опубликовала видео с места «прилета» по многоэтажке в Харькове
23.01.2024, 08:46
Залужный сообщил, чем били по Харькову, и о работе ПВО
Залужный сообщил, чем били по Харькову, и о работе ПВО
23.01.2024, 09:55
20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов
20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов
23.01.2024, 10:45
Итоги обстрелов Харьковской области за сутки: данные Синегубова
Итоги обстрелов Харьковской области за сутки: данные Синегубова
23.01.2024, 11:33

Новости по теме:

10:45
20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов
10:24
По Харькову прилетели Х-22, «искандеры» и С-300, трое погибших — прокуратура
09:24
Терехов сообщил о погибших в Харькове, на месте «прилета» тушат огонь
09:43
Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)
16:23
В пожаре на Харьковщине погибли две женщины

Вы читали новость: «20 домов в Харькове без тепла, вылетела 1000 окон — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушениях, которые нанесла российская армия ракетными ударами по Харькову утром 23 января".