Генштаб ВСУ — про ракетные удары по Харькову и атаки под Купянском

В утренней сводке Генштаб ВСУ подтвердил удар по Харькову и Балаклее ракетами С300/С400, который произошел около 4 часов утра.

«Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

По данным полиции, тот удар пришелся по пригороду. Есть раненые, в том числе дети — загорелся газопровод. А после 7 утра в Харькове прозвучала еще одна серия взрывов, разрушен многоквартирный дом.

Помимо ракетных ударов, в течение суток армия РФ обстреливала Харьковщину из артиллерии. В целом под такими ударами в Украине было около 140 населенных пунктов. Также россияне нанесли по Украине 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из РСЗО.

На фронте было 68 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты четыре атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Авиация ВСУ нанесла удары по восьми районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики поразили один пункт управления, одно средство артиллерии и одну РЛС.