Ворожі ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили
Над Харківською областю була помічена група російських ударних безпілотників, повідомило о 20:21 командування Повітряних сил ЗСУ.
“Групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавщини”, – пише командування.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: воздушные силы, дрони, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю була помічена група російських ударних безпілотників, повідомило о 20:21 командування Повітряних сил ЗСУ.".