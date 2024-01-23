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Ворожі ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили

Події 20:34   23.01.2024
Олена Нагорна
Ворожі ударні дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили

Над Харківською областю була помічена група російських ударних безпілотників, повідомило о 20:21 командування Повітряних сил ЗСУ.

“Групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямують у напрямку Полтавщини”, – пише командування.

Читайте також: Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю була помічена група російських ударних безпілотників, повідомило о 20:21 командування Повітряних сил ЗСУ.".