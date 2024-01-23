Люди под завалами — Синегубов о «прилете» в Харькове
Армия РФ разрушила подъезды жилого дома в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте», — написал Синегубов в telegram.
В Харькове, начиная с 07:13, прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе по городу, в том числе, ракетой Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что разрушен подъезд жилого дома. Также один из районов города обесточен.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, завалы, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ разрушила подъезды жилого дома в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".