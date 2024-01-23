Люди под завалами — Синегубов о «прилете» в Харькове

Армия РФ разрушила подъезды жилого дома в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте», — написал Синегубов в telegram.

В Харькове, начиная с 07:13, прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе по городу, в том числе, ракетой Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что разрушен подъезд жилого дома. Также один из районов города обесточен.