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Люди под завалами — Синегубов о «прилете» в Харькове

Происшествия 07:56   23.01.2024
Оксана Горун
Люди под завалами — Синегубов о «прилете» в Харькове

Армия РФ разрушила подъезды жилого дома в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте», — написал Синегубов в telegram.

В Харькове, начиная с 07:13, прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе по городу, в том числе, ракетой Х-22. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что разрушен подъезд жилого дома. Также один из районов города обесточен.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ разрушила подъезды жилого дома в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".