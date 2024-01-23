Люди під завалами – Синєгубов про “приліт” у Харкові

Армія РФ зруйнувала під’їзди житлового будинку в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі.

У Харкові, починаючи з 7:13, пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про удар по місту, зокрема ракетою Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що зруйновано під’їзд житлового будинку. Також один із районів міста знеструмлений.