Люди під завалами – Синєгубов про “приліт” у Харкові
Армія РФ зруйнувала під’їзди житлового будинку в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі.
У Харкові, починаючи з 7:13, пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про удар по місту, зокрема ракетою Х-22. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що зруйновано під’їзд житлового будинку. Також один із районів міста знеструмлений.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зруйнувала під’їзди житлового будинку в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".