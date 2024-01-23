Поисковые работы на завалах пятиэтажки в Харькове приостановили до утра

Поисковые работы и разбор завалов пятиэтажки на улице Академика Проскуры в Харькове, частично разрушенной вследствие ракетного удара утром 23 января, приостановлены.

Об этом сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Охраняем все разрушенные дома. Уже утром продолжится разбор завалов — для этого необходимо снести стену, потому что есть угроза обрушения. Работаем над опознанием одного из погибших по ДНК, нашли родственников», — информирует Болвинов.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.