Поисковые работы на завалах пятиэтажки в Харькове приостановили до утра
Поисковые работы и разбор завалов пятиэтажки на улице Академика Проскуры в Харькове, частично разрушенной вследствие ракетного удара утром 23 января, приостановлены.
Об этом сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Охраняем все разрушенные дома. Уже утром продолжится разбор завалов — для этого необходимо снести стену, потому что есть угроза обрушения. Работаем над опознанием одного из погибших по ДНК, нашли родственников», — информирует Болвинов.
Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, завали, завалы, полиция, пострадали, проскуры, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 23:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисковые работы и разбор завалов пятиэтажки на улице Академика Проскуры в Харькове, частично разрушенной вследствие ракетного удара утром 23 января, приостановлены.".