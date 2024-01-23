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Пошукові роботи на завалах п’ятиповерхівки в Харкові призупинили до ранку

Події 23:33   23.01.2024
Олена Нагорна
Пошукові роботи на завалах п’ятиповерхівки в Харкові призупинили до ранку

Пошукові роботи та розбір завалів п’ятиповерхівки на вулиці Академіка Проскури у Харкові, частково зруйнованої внаслідок ракетного удару вранці 23 січня, призупинені.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Охороняємо всі зруйновані будинки. Вже зранку продовжиться розбір завалів – для цього необхідно знести стіну, бо є загроза обвалення. Працюємо над упізнанням одного із загиблих по ДНК, знайшли родичів”, – інформує Болвінов.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 23:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошукові роботи та розбір завалів п’ятиповерхівки на вулиці Академіка Проскури у Харкові, частково зруйнованої внаслідок ракетного удару вранці 23 січня, призупинені.".