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Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)

Репортаж 14:47   23.01.2024
Виктория Яковенко
Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)

С помощью дрона правоохранители зафиксировали последствия ракетных ударов РФ по Харькову утром 23 января, сообщают в областной прокуратуре.

Ведомство опубликовало видео в Telegram.

Напомним, 23 января Харьков дважды подвергся ракетной атаке. Впервые взрывы раздавались около 4 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в результате удара поврежден дом. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что ракеты попали в пригород Харькова. Ранения получили дети, пострадала одна женщина. Еще одна серия взрывов в городе прозвучала около 7 утра. Ракетный удар пришелся по жилой многоэтажке, отмечал Терехов. Под ударами – Киевский и Салтовский районы, россияне били ракетами типа X-22, С-300 и Искандер, установили в Харьковской областной прокуратуре. По последним данным ГУНП в Харьковской области, из-за ударов погибли 5 человек, 57 людей — ранены.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью дрона правоохранители зафиксировали последствия ракетных ударов РФ по Харькову утром 23 января, сообщают в областной прокуратуре.".