Полиция опубликовала видео с места «прилета» по многоэтажке в Харькове
В Харькове российские ракеты разрушили многоэтажный жилой дом, уже известно о двух погибших женщинах и 11 раненых.
Кадры с места «прилета» опубликовал отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Начальник ГУНП Владимир Тимошко сообщил подробности об утренних обстрелах города и области.
«Два удара. В 4.00: три ракеты по гражданским объектам в Харькове и две по гражданскому объекту в Балаклее. Есть потерпевшие! В 7:15-7:20 повторные удары по тем же локациям в городе Харькове, где работали работники ГСЧС и полиции. Есть раненые и погибшие гражданские, раненые сотрудники полиции, осуществлявшие разбор завалов. Точные данные по потерпевшим будут предоставлены позже», — написал Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российские ракеты разрушили многоэтажный жилой дом, уже известно о двух погибших женщинах и 11 раненых".