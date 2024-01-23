Поліція опублікувала відео з місця “прильоту” по багатоповерхівці у Харкові

У Харкові російські ракети зруйнували багатоповерховий житловий будинок, уже відомо про двох загиблих жінок та 11 поранених.

Кадри з місця прильоту опублікував відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Начальник ГУНП Володимир Тимошко повідомив подробиці про ранкові обстріли міста та області.

“Два удари. О 4.00: три ракети по цивільних об’єктах в м. Харкові та дві по цивільному об’єкту в м. Балаклея. Є потерпілі! О 7:15-7:20 повторні удари по тих же локаціях у місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані по потерпілим будуть надані пізніше”, – написав Тимошко.