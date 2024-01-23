Поліція опублікувала відео з місця “прильоту” по багатоповерхівці у Харкові
У Харкові російські ракети зруйнували багатоповерховий житловий будинок, уже відомо про двох загиблих жінок та 11 поранених.
Кадри з місця прильоту опублікував відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Начальник ГУНП Володимир Тимошко повідомив подробиці про ранкові обстріли міста та області.
“Два удари. О 4.00: три ракети по цивільних об’єктах в м. Харкові та дві по цивільному об’єкту в м. Балаклея. Є потерпілі! О 7:15-7:20 повторні удари по тих же локаціях у місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Точні дані по потерпілим будуть надані пізніше”, – написав Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові російські ракети зруйнували багатоповерховий житловий будинок, уже відомо про двох загиблих жінок та 11 поранених".