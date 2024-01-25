Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають
У двох селах під Харковом – Рогані, по якій прилетіла російська ракета, та Липцях, що постраждали від авіабомби – йдуть відновлювальні роботи.
“Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” проводять ремонтні роботи у селищі Рогань Харківського району, де 1790 споживачів були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу 24 січня”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
За даними начальника Липецького РЕМ Віктора Рубцова, більшість будинків – уже з електрикою. Без світла залишаються 363 споживачі. Їх планують під’єднати до кінця дня.
Читайте також: Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові
У Липцях електрика зникла після обстрілу 23 січня. Без світла залишилося майже 2000 абонентів. Усіх їх уже під’єднали.
“Пошкоджень зазнали дві повітряні лінії 10 кВ. Ще вчора бригада Липецького РЕМ виконала ремонт, і всі знеструмлені споживачі були заживлені”, – зазначив Віктор Рубцов.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, липцы, Рогань, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двох селах під Харковом – Рогані, по якій прилетіла російська ракета, та Липцях, що постраждали від авіабомби – йдуть відновлювальні роботи".