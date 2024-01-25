Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають

У двох селах під Харковом – Рогані, по якій прилетіла російська ракета, та Липцях, що постраждали від авіабомби – йдуть відновлювальні роботи.

“Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” проводять ремонтні роботи у селищі Рогань Харківського району, де 1790 споживачів були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу 24 січня”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

За даними начальника Липецького РЕМ Віктора Рубцова, більшість будинків – уже з електрикою. Без світла залишаються 363 споживачі. Їх планують під’єднати до кінця дня.

У Липцях електрика зникла після обстрілу 23 січня. Без світла залишилося майже 2000 абонентів. Усіх їх уже під’єднали.

“Пошкоджень зазнали дві повітряні лінії 10 кВ. Ще вчора бригада Липецького РЕМ виконала ремонт, і всі знеструмлені споживачі були заживлені”, – зазначив Віктор Рубцов.