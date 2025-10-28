В Венгрию за $15 тысяч: на переправке уклониста из Харькова задержали военного
О раскрытии в Харьковской области схемы переправки мужчин в Венгрию сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Путь пролегал через Закарпатскую область и стоил 15 тысяч долларов.
По данным правоохранителей, руководил процессом из-за границы уроженец Донецкой области — подыскивал клиентов, занимался коммуникацией и распределением денег. Связь с желающими пересечь границу он поддерживал исключительно через мессенджеры.
За непосредственную реализацию плана отвечал 38-летний военный, которого и задержали при получении денег от клиента.
Военный должен был забрать мужчину из Харькова и доставить в Ужгород, избегая проверок на блокпостах. По прибытии — помочь пересечь границу. За свои действия фигурант должен был получить 2 тысячи долларов. Остальные средства — 13 тринадцать тысяч долларов — клиент должен был передать на Закарпатье еще одному доверенному лицу организатора.
Задержанному военному уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц и привлечения их к ответственности.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», правоохранители передали в суд дело 55-летнего жителя Харькова. Следствие считает, что он помогал уклонистам незаконно выезжать за границу.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: Нацполиция, новости Харькова, уклонисты;
