$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности

Правоохранители передали в суд дело 55-летнего жителя Харькова. Следствие считает, что он помогал уклонистам незаконно выезжать за границу.

«В телефонных разговорах он уверял потенциальных «клиентов», что легальные основания для пересечения границы якобы не работают, так как пограничники «всех разворачивают без объяснений». В то же время предлагал незаконную переправку в страны ЕС за 10 тысяч долларов с человека. Харьковчанин утверждал, что работает вместе с человеком, который координирует процесс через границу. От желающих выехать требовалась предоплата — в криптовалюте или наличными деньгами в Харькове», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигурант даже предлагал скидку для групповых поездок — по 1000 долларов с каждого.

«Так, за переправку пяти мужчин должны были заплатить 45 тысяч долларов. Часть суммы передавали в Харькове, остальные – «доверенным лицам» во Львове перед самым пересечением границы», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре отметили, что харьковчанин отмечал полную конфиденциальность: советовал удалять переписку, контакты и историю звонков. Клиентов уверяли, что во Львове их встретят проверенные люди, разместят в гостинице, а затем сопроводят к месту перехода.

«При получении 30 тыс. долларов наличными за организацию выезда пятерых человек мужчину задержали правоохранители. Устанавливаются лица, которые могли незаконно покинуть территорию Украины при его содействии, а также другие, причастные к совершению преступления», — сообщили правоохранители.

Напомним, мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействие их совершению советами и указаниями, совершенными в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.