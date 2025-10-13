Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности

Общество 15:24   13.10.2025
Виктория Яковенко
$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 55-летнего жителя Харькова. Следствие считает, что он помогал уклонистам незаконно выезжать за границу.

«В телефонных разговорах он уверял потенциальных «клиентов», что легальные основания для пересечения границы якобы не работают, так как пограничники «всех разворачивают без объяснений». В то же время предлагал незаконную переправку в страны ЕС за 10 тысяч долларов с человека. Харьковчанин утверждал, что работает вместе с человеком, который координирует процесс через границу. От желающих выехать требовалась предоплата — в криптовалюте или наличными деньгами в Харькове», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигурант даже предлагал скидку для групповых поездок — по 1000 долларов с каждого.

харьковчанин помогал уклонистам
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Так, за переправку пяти мужчин должны были заплатить 45 тысяч долларов. Часть суммы передавали в Харькове, остальные – «доверенным лицам» во Львове перед самым пересечением границы», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре отметили, что харьковчанин отмечал полную конфиденциальность: советовал удалять переписку, контакты и историю звонков. Клиентов уверяли, что во Львове их встретят проверенные люди, разместят в гостинице, а затем сопроводят к месту перехода.

«При получении 30 тыс. долларов наличными за организацию выезда пятерых человек мужчину задержали правоохранители. Устанавливаются лица, которые могли незаконно покинуть территорию Украины при его содействии, а также другие, причастные к совершению преступления», — сообщили правоохранители.

харьковчанин помогал уклонистам
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействие их совершению советами и указаниями, совершенными в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Читайте также: «Бронь» в КП для уклонистов: в Харькове подозревают депутата горсовета

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
13.10.2025, 10:36
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
13.10.2025, 11:34
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ, БпЛА влетел в общежитие
13.10.2025, 14:18
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)
13.10.2025, 12:26
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
13.10.2025, 06:00
$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности
$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности
13.10.2025, 15:24

Новости по теме:

06.10.2025
На «скорой» за границу обещала переправить «клиента» молодая харьковчанка
30.09.2025
Активность российских ДРГ на границе с Харьковщиной снизилась — ГПСУ (видео)
23.09.2025
Отгородиться от России болотами: Латвия хочет восстановить естественный барьер
09.09.2025
Убийство харьковчанина на границе: пограничника отправили в СИЗО – ГБР
03.09.2025
За выезд за границу харьковчане брали с уклонистов $14-24 тысячи: дело в суде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «$10 тысяч с уклониста за выезд в ЕС: дело харьковчанина – в суде, подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 55-летнего жителя Харькова. Следствие считает, что он помогал уклонистам незаконно выезжать за границу.".