Масштабная схема для уклонистов действовала на Харьковщине – прокуратура
На Харьковщине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Правоохранители назвали ее масштабной.
По данным Харьковской областной прокуратуры, организатором оказался харьковчанин. Установлено, что в телефонных разговорах он уверял потенциальных «клиентов», что ни одно легальное основание для пересечения границы не работает. Поэтому предлагал альтернативу — незаконный выезд в страны ЕС за 10 тысяч долларов.
«Фигурант отмечал, что работает не сам, а в связке с другим лицом, координирующим действия из-за границы. От желающих выехать требовалась подписка, которую нужно было оплатить в криптовалюте или наличными в Харькове», — рассказали правоохранители.
Организатор даже предлагал скидки в случае группового выезда — по 1000 долларов с каждого участника, выяснило следствие. Общая стоимость переправки пяти человек составляла 45 тысяч долларов. Часть средств должны были оплатить в Харькове, остальные — перед пересечением границы «доверенным лицам» во Львове.
Мужчинам обещали конфиденциальность.
«Потенциальным «клиентам» объясняли, что они должны добраться до Львова, где их встретят «проверенные люди», заселят в гостиницу, а затем организуют сопровождение к месту переправки. Один из эпизодов включал даже деталь, что мужчина из предыдущей группы ехал в багажнике авто», — отметили в прокуратуре.
Из-за трудностей с криптовалютными транзакциями вероятный организатор сказал клиенту, что нужно передать 30 тысяч долларов наличными ему в Харькове. Фигурант получил от него сумму за организацию незаконного выезда группы из пяти мужчин.
«Передача денег состоялась в припаркованном автомобиле, за рулем которого находился родственник фигуранта», — рассказали правоохранители.
Вероятного 54-летнего организатора задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители устанавливают лица, которые уже могли незаконно выехать за границу через эту схему, а также других причастных к ее организации.
«Отдельное внимание уделяется вопросу, могли ли фигуранты иметь связи с представителями правоохранительных или контролирующих органов», — подчеркнули в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: схема, уклонисты, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Правоохранители назвали ее масштабной.".