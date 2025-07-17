Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

Масштабная схема для уклонистов действовала на Харьковщине – прокуратура

Общество 15:26   17.07.2025
Виктория Яковенко
Масштабная схема для уклонистов действовала на Харьковщине – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Правоохранители назвали ее масштабной.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организатором оказался харьковчанин. Установлено, что в телефонных разговорах он уверял потенциальных «клиентов», что ни одно легальное основание для пересечения границы не работает. Поэтому предлагал альтернативу — незаконный выезд в страны ЕС за 10 тысяч долларов.

«Фигурант отмечал, что работает не сам, а в связке с другим лицом, координирующим действия из-за границы. От желающих выехать требовалась подписка, которую нужно было оплатить в криптовалюте или наличными в Харькове», — рассказали правоохранители.

Организатор даже предлагал скидки в случае группового выезда — по 1000 долларов с каждого участника, выяснило следствие. Общая стоимость переправки пяти человек составляла 45 тысяч долларов. Часть средств должны были оплатить в Харькове, остальные — перед пересечением границы «доверенным лицам» во Львове.

Мужчинам обещали конфиденциальность.

схема для уклонистов на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Потенциальным «клиентам» объясняли, что они должны добраться до Львова, где их встретят «проверенные люди», заселят в гостиницу, а затем организуют сопровождение к месту переправки. Один из эпизодов включал даже деталь, что мужчина из предыдущей группы ехал в багажнике авто», — отметили в прокуратуре.

Из-за трудностей с криптовалютными транзакциями вероятный организатор сказал клиенту, что нужно передать 30 тысяч долларов наличными ему в Харькове. Фигурант получил от него сумму за организацию незаконного выезда группы из пяти мужчин.

«Передача денег состоялась в припаркованном автомобиле, за рулем которого находился родственник фигуранта», — рассказали правоохранители.

схема для уклонистов на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Вероятного 54-летнего организатора задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают лица, которые уже могли незаконно выехать за границу через эту схему, а также других причастных к ее организации.

«Отдельное внимание уделяется вопросу, могли ли фигуранты иметь связи с представителями правоохранительных или контролирующих органов», — подчеркнули в прокуратуре.

Читайте также: Харьковчанка могла помогать врагу с корректировкой нового удара по мэрии – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ
Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ
17.07.2025, 12:52
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
17.07.2025, 16:19
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
17.07.2025, 16:16
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
17.07.2025, 16:40

Новости по теме:

13:16
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
19:29
$25 000 за уклониста – масштабную схему разоблачили в Харьковской области
12:40
Обещал помочь с экзаменом на права: сколько стоил «пакет услуг» в Харькове
14:25
«Тур» за границу для мужчин с Харьковщины сорвала СБУ: организаторы не местные
13:17
Псевдоцелителей накрыли в Харькове: людей обманывали через телепередачу

Вы читали новость: «Масштабная схема для уклонистов действовала на Харьковщине – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Правоохранители назвали ее масштабной.".