Масштабна схема для ухилянтів діяла на Харківщині – прокуратура

На Харківщині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Правоохоронці назвали її масштабною.

За даними Харківської обласної прокуратури, організатором виявився харків’янин. Встановлено, що у телефонних розмовах він запевняв потенційних «клієнтів», що жодна легальна підстава для перетину кордону не працює. Тож пропонував альтернативу — незаконний виїзд до країн ЄС за 10 тисяч доларів.

«Фігурант зазначав, що працює не сам, а у зв’язці з іншою особою, яка координує дії з-за кордону. Від охочих виїхати вимагалася передплата, яку треба було сплатити у криптовалюті або готівкою в Харкові», – розповіли правоохоронці.

Організатор навіть пропонував «знижки» у разі групового виїзду — по 1000 доларів з кожного учасника, з’ясувало слідство. Загальна вартість переправлення п’яти осіб складала 45 тисяч доларів. Частину коштів мали сплатити в Харкові, решту — перед перетином кордону «довіреним особам» у Львові.

Чоловікам обіцяли конфіденційність.

«Потенційним «клієнтам» пояснювали, що вони мають дістатися до Львова, де їх зустрінуть «перевірені люди», заселять до готелю, а потім організують супровід до місця переправлення. Один із епізодів включав навіть деталь, що чоловік з попередньої групи їхав у багажнику авто», – зазначили у прокуратурі.

Через труднощі з криптовалютними транзакціями ймовірний організатор сказав клієнту, що треба передати 30 тисяч доларів готівкою йому в Харкові. Фігурант отримав від нього цю суму за організацію незаконного виїзду групи з п’яти чоловіків.

«Передача грошей відбулася у припаркованому автомобілі, за кермом якого перебував родич фігуранта», – розповіли правоохоронці.

Ймовірного 54-річного організатора затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які вже могли незаконно виїхати за кордон через цю схему, а також інших причетних до її організації.

«Окрема увага приділяється питанню, чи могли фігуранти мати звʼязки з представниками правоохоронних чи контролюючих органів», – підкреслили в прокуратурі.