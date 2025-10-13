Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

$10 тисяч з ухилянта за виїзд до ЄС: справа харків’янина – у суді, подробиці

Суспільство 15:24   13.10.2025
Вікторія Яковенко
$10 тисяч з ухилянта за виїзд до ЄС: справа харків’янина – у суді, подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу 55-річного жителя Харкова. Слідство вважає, що він допомагав ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.

«У телефонних розмовах він запевняв потенційних «клієнтів», що легальні підстави для перетину кордону нібито не діють, адже прикордонники «всіх розвертають без пояснень». Водночас пропонував незаконне переправлення до країн ЄС за 10 тисяч доларів з особи. Харківʼянин стверджував, що працює разом з людиною, яка координує процес із-за кордону. Від охочих виїхати вимагалася передплата — у криптовалюті або готівкою в Харкові», – встановили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігурант навіть пропонував «знижку» для групових поїздок — по 1000 доларів з кожного.

харьковчанин помогал уклонистам
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Так, за переправлення п’яти чоловіків мали заплатити 45 тисяч доларів. Частину суми передавали в Харкові, решту — «довіреним особам» у Львові перед самим перетином кордону», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що харків’янин наголошував на повній конфіденційності: радив видаляти листування, контакти та історію дзвінків. «Клієнтів» запевняли, що у Львові їх зустрінуть перевірені люди, розмістять у готелі, а потім супроводять до місця переходу.

«Під час отримання 30 тис. дол. США готівкою за організацію виїзду п’ятьох осіб чоловіка затримали правоохоронці. Встановлюються особи, які могли незаконно залишити територію України за його сприяння, а також інші причетні до вчинення злочину», – повідомили правоохоронці.

харьковчанин помогал уклонистам
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами і вказівками, вчинених щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Якщо провину доведуть, йому загрожує від семи до дев’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте також: «Бронь» у КП для ухилянтів: у Харкові підозрюють депутата міськради

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
13.10.2025, 16:46
Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)
Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)
13.10.2025, 12:26
30 обстрілів за тиждень: під ударом були чотири райони Харкова – Терехов
30 обстрілів за тиждень: під ударом були чотири райони Харкова – Терехов
13.10.2025, 13:11
У Харкові та області скасували графіки аварійних відключень
У Харкові та області скасували графіки аварійних відключень
13.10.2025, 13:04
Жінка вагою понад 200 кг потребувала допомоги на Харківщині: що сталося
Жінка вагою понад 200 кг потребувала допомоги на Харківщині: що сталося
13.10.2025, 12:06
Мер: РФ ударила по гуртожитку, де мешкали переселенці з Куп’янська (доповнено)
Мер: РФ ударила по гуртожитку, де мешкали переселенці з Куп’янська (доповнено)
13.10.2025, 11:34

Новини за темою:

06.10.2025
На “швидкій” за кордон обіцяла переправити “клієнта” молода харків’янка
30.09.2025
Активність російських ДРГ на кордоні з Харківщиною знизилася – ДПСУ (відео)
23.09.2025
Відгородитись від Росії болотами: Латвія хоче відновити природний бар’єр
09.09.2025
Убивство харків’янина на кордоні: прикордонника відправили у СІЗО – ДБР
03.09.2025
За виїзд за кордон харків’яни брали з ухилянтів $14-24 тисячі: справа в суді


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «$10 тисяч з ухилянта за виїзд до ЄС: справа харків’янина – у суді, подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 55-річного жителя Харкова. Слідство вважає, що він допомагав ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.".