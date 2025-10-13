$10 тисяч з ухилянта за виїзд до ЄС: справа харків’янина – у суді, подробиці
Правоохоронці передали до суду справу 55-річного жителя Харкова. Слідство вважає, що він допомагав ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.
«У телефонних розмовах він запевняв потенційних «клієнтів», що легальні підстави для перетину кордону нібито не діють, адже прикордонники «всіх розвертають без пояснень». Водночас пропонував незаконне переправлення до країн ЄС за 10 тисяч доларів з особи. Харківʼянин стверджував, що працює разом з людиною, яка координує процес із-за кордону. Від охочих виїхати вимагалася передплата — у криптовалюті або готівкою в Харкові», – встановили у Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що фігурант навіть пропонував «знижку» для групових поїздок — по 1000 доларів з кожного.
«Так, за переправлення п’яти чоловіків мали заплатити 45 тисяч доларів. Частину суми передавали в Харкові, решту — «довіреним особам» у Львові перед самим перетином кордону», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі зазначили, що харків’янин наголошував на повній конфіденційності: радив видаляти листування, контакти та історію дзвінків. «Клієнтів» запевняли, що у Львові їх зустрінуть перевірені люди, розмістять у готелі, а потім супроводять до місця переходу.
«Під час отримання 30 тис. дол. США готівкою за організацію виїзду п’ятьох осіб чоловіка затримали правоохоронці. Встановлюються особи, які могли незаконно залишити територію України за його сприяння, а також інші причетні до вчинення злочину», – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами і вказівками, вчинених щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).
Якщо провину доведуть, йому загрожує від семи до дев’яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.
