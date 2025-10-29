Білу речовину знайшли у річці на Харківщині – розпочалося розслідування

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: розпочали розслідування після публікації про можливе забруднення річки Мерло у ЗМІ 23 жовтня цього року.

Йдеться про публікацію “Вісника Богодухівщини”. Згідно з повідомленням, у кількох ділянках водоймища – під мостом у селі Павлівка, а також неподалік залізничного вокзалу у Богодухові помітили помутніння води. Також у річку вилили підозрілу речовину білого кольору.

“З огляду на серйозність ситуації та можливе порушення природоохоронного законодавства, прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України)“, – пишуть у прокуратурі.

Крім того, правоохоронці планують встановити джерела потрапляння речовини та осіб або підприємства, які могли бути порушниками вимог екологічної безпеки.