Білу речовину знайшли у річці на Харківщині – розпочалося розслідування

Події 10:35   29.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Білу речовину знайшли у річці на Харківщині – розпочалося розслідування

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: розпочали розслідування після публікації про можливе забруднення річки Мерло у ЗМІ 23 жовтня цього року.

Йдеться про публікацію “Вісника Богодухівщини”. Згідно з повідомленням, у кількох ділянках водоймища – під мостом у селі Павлівка, а також неподалік залізничного вокзалу у Богодухові помітили помутніння води. Також у річку вилили підозрілу речовину білого кольору.

З огляду на серйозність ситуації та можливе порушення природоохоронного законодавства, прокуратура внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України)“, – пишуть у прокуратурі.

Крім того, правоохоронці планують встановити джерела потрапляння речовини та осіб або підприємства, які могли бути порушниками вимог екологічної безпеки.

Читайте також: Берег річки у Харкові зайняли незаконно та влаштували там бізнес — прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
