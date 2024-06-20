У яких водоймах Харкова та області не можна купатися через брудну воду

Санітарні лікарі дослідили якість води в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у Харкові, та виявили, що вода там забруднена та має понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок, повідомляє ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ».

Це свідчить про можливе забруднення водоймищ в результаті потрапляння стічних вод.

Тому фахівці не радять використовувати ці водоймища для відпочинку.

Список місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, що знаходяться під моніторинговим наглядом ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», розміщено тут .

Список пляжів, небезпечних для купання, відображено на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.