В каких водоемах Харькова и области нельзя купаться из-за грязной воды

Санитарные врачи исследовали качество воды пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавловского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основенского озера в Харькове, и обнаружили, что вода там загрязнена и имеет сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек, сообщает ГУ «Харьковський ОЦКПХ МОЗ».

Это свидетельствует о возможном загрязнении водоемов в результате попадания сточных вод.

Поэтому специалисты не советуют использовать эти водоемы для отдыха.

Список мест массового отдыха населения на водных объектах, находящихся под мониторинговым наблюдением ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», размещен здесь.

Список пляжей, опасных для купания, отображен на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.