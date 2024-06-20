В каких водоемах Харькова и области нельзя купаться из-за грязной воды
Санитарные врачи исследовали качество воды пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавловского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основенского озера в Харькове, и обнаружили, что вода там загрязнена и имеет сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек, сообщает ГУ «Харьковський ОЦКПХ МОЗ».
Это свидетельствует о возможном загрязнении водоемов в результате попадания сточных вод.
Поэтому специалисты не советуют использовать эти водоемы для отдыха.
Список мест массового отдыха населения на водных объектах, находящихся под мониторинговым наблюдением ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», размещен здесь.
Список пляжей, опасных для купания, отображен на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Читайте также: Купаться в Харькове запрещено — мэрия
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бактерии, вода, загрязнение воды, лугопарк, озеро, пляж, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В каких водоемах Харькова и области нельзя купаться из-за грязной воды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 16:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санитарные врачи исследовали качество воды пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавловского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основенского озера в Харькове, и обнаружили, что вода там загрязнена и имеет сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек, сообщает ГУ «Харьковський ОЦКПХ МОЗ».".