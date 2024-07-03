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Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко

Происшествия 22:00   03.07.2024
Елена Нагорная
Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко

Оккупанты нанесли массированный удар (предварительно, тремя КАБами) по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, сообщил глава ТГ Вячеслав Задоренко.

О том, что военные РФ наносят удары по Дергачевской громаде Задоренко писал в 21:48.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли массированный удар (предварительно, тремя КАБами) по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области.".