Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко
Оккупанты нанесли массированный удар (предварительно, тремя КАБами) по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, сообщил глава ТГ Вячеслав Задоренко.
О том, что военные РФ наносят удары по Дергачевской громаде Задоренко писал в 21:48.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дергачевская громада, Дергачи, задоренко, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли массированный удар (предварительно, тремя КАБами) по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области.".