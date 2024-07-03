Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко

Оккупанты нанесли массированный удар (предварительно, тремя КАБами) по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, сообщил глава ТГ Вячеслав Задоренко.

О том, что военные РФ наносят удары по Дергачевской громаде Задоренко писал в 21:48.