Армія РФ з дрона вдарила по авто на Харківщині: поранений чоловік

3 липня близько 21:00 окупанти завдали удару з FPV-дрона по цивільному автомобілю, який рухався по автошляху Дергачі – Козача Лопань в районі Цупівки.

Внаслідок удару вибухове поранення, акубаротравму та струс головного мозку отримав чоловік. Наразі він у середньому стані перебуває у лікарні, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він також розповів про наслідки вечірньої авіаатаки РФ по Слатиному. На населений пункт ворог скинув 4 КАБи.

«Переважно він ударив КАБами по приватній забудові, де зруйнував приватні будинки. Також наніс ураження по території двох сільгосппідприємств і знищив складські приміщення. Також вчора вночі ворог завдав ударів по населеному пункту Козача Лопань, в результаті чого було зруйновано повністю під фундамент продуктовий магазин», – розповів Задоренко.

Нагадаємо, близько 22:00 начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали масованого удару по селищу Слатине. Пізніше він уточнив, що ворог вдарив 4 КАБами по населеному пункту. У різних районах селища пошкоджені щонайменше десять будинків, зокрема багатоквартирних, та ще кілька об’єктів цивільної інфраструктури. Також виникла пожежа на території фермерського господарства.