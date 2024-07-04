Армія РФ з дрона вдарила по авто на Харківщині: поранений чоловік
3 липня близько 21:00 окупанти завдали удару з FPV-дрона по цивільному автомобілю, який рухався по автошляху Дергачі – Козача Лопань в районі Цупівки.
Внаслідок удару вибухове поранення, акубаротравму та струс головного мозку отримав чоловік. Наразі він у середньому стані перебуває у лікарні, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він також розповів про наслідки вечірньої авіаатаки РФ по Слатиному. На населений пункт ворог скинув 4 КАБи.
«Переважно він ударив КАБами по приватній забудові, де зруйнував приватні будинки. Також наніс ураження по території двох сільгосппідприємств і знищив складські приміщення. Також вчора вночі ворог завдав ударів по населеному пункту Козача Лопань, в результаті чого було зруйновано повністю під фундамент продуктовий магазин», – розповів Задоренко.
Нагадаємо, близько 22:00 начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали масованого удару по селищу Слатине. Пізніше він уточнив, що ворог вдарив 4 КАБами по населеному пункту. У різних районах селища пошкоджені щонайменше десять будинків, зокрема багатоквартирних, та ще кілька об’єктів цивільної інфраструктури. Також виникла пожежа на території фермерського господарства.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, задоренко, КАБ, поранений, Слатино, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 липня близько 21:00 окупанти завдали удару з FPV-дрона по цивільному автомобілю, який рухався по автошляху Дергачі – Козача Лопань в районі Цупівки.".