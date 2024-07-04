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Загинула жінка через удар КАБ по Руській Лозовій – Задоренко

Події 15:52   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Загинула жінка через удар КАБ по Руській Лозовій – Задоренко

Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій. Внаслідок удару загинула місцева мешканка, повідомив близько 16:00 начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється», – додав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Загинула жінка через удар КАБ по Руській Лозовій – Задоренко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій. Внаслідок удару загинула місцева мешканка, повідомив близько 16:00 начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".