Загинула жінка через удар КАБ по Руській Лозовій – Задоренко
Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій. Внаслідок удару загинула місцева мешканка, повідомив близько 16:00 начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Є пошкодження декількох приватних домоволодінь. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань уточнюється», – додав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: жінка, задоренко, КАБ, погибла, Русская Лозовая, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій. Внаслідок удару загинула місцева мешканка, повідомив близько 16:00 начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".