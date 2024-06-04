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Двоє чоловіків постраждали від ударів військових РФ по Вовчанській громаді

Події 20:36   04.06.2024
Олена Нагорна
Двоє чоловіків постраждали від ударів військових РФ по Вовчанській громаді

Двоє мирних жителів постраждали у Вовчанській громаді Харківської області від ударів російських військових 4 червня.

Як повідомляють в облпрокуратурі, близько 17:00 ворог обстріляв Вовчанськ з FPV-дрона. Отримав поранення 54-річний чоловік, його ушпиталили.

Вдень під обстрілом було село Вовчанські Хутори. Тілесні ушкодження отримав 70-річний мешканець.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє мирних жителів постраждали у Вовчанській громаді Харківської області від ударів російських військових 4 червня".