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Близько 300 КАБів скинув ворог на північ Харківщини з початку «нового наступу»

Суспільство 13:15   04.06.2024
Вікторія Яковенко
Близько 300 КАБів скинув ворог на північ Харківщини з початку «нового наступу»

Територія у Вовчанську, де знаходяться окупанти знищена майже вщент, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Людям повертатися наразі немає куди. Ми чітко розуміємо, що цю зиму, можливо наступний рік, вони будуть проживати у місцях компактного проживання для ВПО, або в інших помешканнях, якщо вони знайдуть його самостійно. На тій території, яка під окупантами у Вовчанську, залишаються одиниці, яких ворог використовує і як живий щит, і за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори», – сказав Синєгубов.

Він додав, що зокрема на місто Вовчанськ росіяни щоденно скидають по 30 КАБів.

«Якщо брати з нового етапу агресії на території Харківщини саме на півночі, за нашою інформацію, нараховуються близько 300 КАБів, які ворог скинув на цей напрямок», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Близько 300 КАБів скинув ворог на північ Харківщини з початку «нового наступу»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територія у Вовчанську, де знаходяться окупанти знищена майже вщент, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".