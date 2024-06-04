Близько 300 КАБів скинув ворог на північ Харківщини з початку «нового наступу»
Територія у Вовчанську, де знаходяться окупанти знищена майже вщент, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Людям повертатися наразі немає куди. Ми чітко розуміємо, що цю зиму, можливо наступний рік, вони будуть проживати у місцях компактного проживання для ВПО, або в інших помешканнях, якщо вони знайдуть його самостійно. На тій території, яка під окупантами у Вовчанську, залишаються одиниці, яких ворог використовує і як живий щит, і за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори», – сказав Синєгубов.
Він додав, що зокрема на місто Вовчанськ росіяни щоденно скидають по 30 КАБів.
«Якщо брати з нового етапу агресії на території Харківщини саме на півночі, за нашою інформацію, нараховуються близько 300 КАБів, які ворог скинув на цей напрямок», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, сінєгубов, север, уничтожен, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Територія у Вовчанську, де знаходяться окупанти знищена майже вщент, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".