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Около 300 КАБ сбросил враг на север Харьковщины с начала «нового наступления»

Общество 13:15   04.06.2024
Виктория Яковенко
Около 300 КАБ сбросил враг на север Харьковщины с начала «нового наступления»

Территория в Волчанске, где находятся оккупанты уничтожена почти полностью, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Людям возвращаться пока некуда. Мы четко понимаем, что эту зиму, возможно, следующий год, они будут проживать в местах компактного проживания для ВПЛ, или в других помещениях, если они найдут его самостоятельно. На территории, которая под оккупантами в Волчанске, остаются единицы, которых враг использует и как живой щит, и по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря», — сказал Синегубов.

Он добавил, что в частности, на город Волчанск россияне ежедневно сбрасывают по 30 КАБов.

«Если брать с нового этапа агрессии на территории Харьковщины именно на севере, по нашей информации, насчитывается около 300 КАБ, которые враг сбросил на это направление», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Территория в Волчанске, где находятся оккупанты уничтожена почти полностью, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".