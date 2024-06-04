Около 300 КАБ сбросил враг на север Харьковщины с начала «нового наступления»

Территория в Волчанске, где находятся оккупанты уничтожена почти полностью, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Людям возвращаться пока некуда. Мы четко понимаем, что эту зиму, возможно, следующий год, они будут проживать в местах компактного проживания для ВПЛ, или в других помещениях, если они найдут его самостоятельно. На территории, которая под оккупантами в Волчанске, остаются единицы, которых враг использует и как живой щит, и по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря», — сказал Синегубов.

Он добавил, что в частности, на город Волчанск россияне ежедневно сбрасывают по 30 КАБов.

«Если брать с нового этапа агрессии на территории Харьковщины именно на севере, по нашей информации, насчитывается около 300 КАБ, которые враг сбросил на это направление», — отметил Синегубов.