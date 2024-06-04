Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ

На Харьковском направлении с начала суток враг активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 174 оккупанта. Кроме того, украинские воины уничтожили одну ББМ, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артсистем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Степовой Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Потерь позиций не допущено.

За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 125 человек. Уничтожены один танк, два автомобиля и наземный дрон. Повреждены две артсистемы и один зенитно-ракетный комплекс противника.