Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ

Общество 12:39   04.06.2024
Виктория Яковенко
Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток враг активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 174 оккупанта. Кроме того, украинские воины уничтожили одну ББМ, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артсистем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Степовой Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Потерь позиций не допущено.

За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 125 человек. Уничтожены один танк, два автомобиля и наземный дрон. Повреждены две артсистемы и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Читайте также: «Возможно все» – ВСУ об открытии еще одного фронта на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
04.06.2024, 07:50
Не эскалация, возможность защитить Харьков — Шольц об ударах оружием ФРГ по РФ
Не эскалация, возможность защитить Харьков — Шольц об ударах оружием ФРГ по РФ
04.06.2024, 09:47
На Харьков и область идет гроза – синоптики
На Харьков и область идет гроза – синоптики
04.06.2024, 12:11
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
03.06.2024, 10:50
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)
Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)
04.06.2024, 13:37

Новости по теме:

17:06
Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ
15:01
Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30
11:30
Без штурмов на Харьковском направлении, на Купянском – одна атака: ГШ на 10:30
15:26
Британия и Франция не запретили Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ — BBC
21:09
Удары КАБ, ракетами и атаки – Генштаб ВСУ про Харьковщину

Вы читали новость: «Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток враг активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.".