Враг сегодня не атаковал на Харьковском направлении: Генштаб ВСУ о потерях РФ
На Харьковском направлении с начала суток враг активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.
За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 174 оккупанта. Кроме того, украинские воины уничтожили одну ББМ, 12 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены семь артсистем, восемь автомобилей и две единицы специальной техники.
На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Степовой Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Потерь позиций не допущено.
За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 125 человек. Уничтожены один танк, два автомобиля и наземный дрон. Повреждены две артсистемы и один зенитно-ракетный комплекс противника.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, потери, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток враг активных наступательных действий не проводил. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00.".