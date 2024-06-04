«Возможно все» – ВСУ об открытии еще одного фронта на Харьковщине
Украинские защитники готовятся на случай открытия еще одного фронта в Харьковской области россиянами.
«Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом, как Россия, возможно все. Штабы, органы военного управления разрабатывают планы по отражению при развитии каких-либо событий. Поэтому сказать, что какое-то действие врага будет неожиданностью для нашей стороны – это будет не так», — отметил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГВ «Харьков» произошло 11 боевых столкновений. Враг совершил 17 авиаударов и один ракетный удар. Также 238 раз обстрелял позиции украинских защитников и нанес 28 ударов дронами-камикадзе.
Потери врага составили 174 человека – убиты и ранены.
«Враг продолжает оснащение своих рубежей, но ВСУ удачно уничтожают спецтехнику врага. В среднем за сутки враг теряет один экскаватор», — добавил Повх.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, ВСУ, ОТГВ, фронт, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 11:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники готовятся на случай открытия еще одного фронта в Харьковской области россиянами.".