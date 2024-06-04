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«Можливо все» – ЗСУ про відкриття ще одного фронту на Харківщині

Суспільство 11:22   04.06.2024
Вікторія Яковенко
«Можливо все» – ЗСУ про відкриття ще одного фронту на Харківщині

Українські захисники готуються на випадок відкриття ще одного фронту на Харківщині росіянами.

«Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом як Росія, можливо все. Штаби, органи військового управління розробляють плани щодо відсічі при розвитку будь-яких подій. Тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нашої сторони – це буде не так», – зазначив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.

За його словами, минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ «Харків» сталося 11 бойових зіткнень. Ворог здійснив 17 авіаударів та один ракетний удар. Також 238 разів обстріляв позиції українських захисників, та здійснив 28 ударів дронами-камікадзе.

Втрати ворога склали 174 особи – вбиті та поранені.

«Ворог продовжує оснащення своїх рубежів, але ЗСУ вдало знищують спецтехніку ворога. В середньому за добу ворог втрачає один екскаватор», – додав Повх.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники готуються на випадок відкриття ще одного фронту на Харківщині росіянами.".