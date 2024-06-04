«Можливо все» – ЗСУ про відкриття ще одного фронту на Харківщині
Українські захисники готуються на випадок відкриття ще одного фронту на Харківщині росіянами.
«Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом як Росія, можливо все. Штаби, органи військового управління розробляють плани щодо відсічі при розвитку будь-яких подій. Тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нашої сторони – це буде не так», – зазначив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх.
За його словами, минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ «Харків» сталося 11 бойових зіткнень. Ворог здійснив 17 авіаударів та один ракетний удар. Також 238 разів обстріляв позиції українських захисників, та здійснив 28 ударів дронами-камікадзе.
Втрати ворога склали 174 особи – вбиті та поранені.
«Ворог продовжує оснащення своїх рубежів, але ЗСУ вдало знищують спецтехніку ворога. В середньому за добу ворог втрачає один екскаватор», – додав Повх.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, ЗСУ, ОТГВ, фронт, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники готуються на випадок відкриття ще одного фронту на Харківщині росіянами.".