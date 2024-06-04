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ISW: ЗС РФ просунулися в районі Липців, але відкотилися у Вовчанську

Події 07:50   04.06.2024
Оксана Горун
ISW: ЗС РФ просунулися в районі Липців, але відкотилися у Вовчанську

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджений поступ окупантів у напрямку Липців на північ від Харкова.

“Нещодавно російські війська здійснили підтверджений наступ на північ від Харкова в напрямку Липців. На геолокованих кадрах, що опубліковані 31 травня, видно, що російські війська просунулися до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (на північ від Липців). Декілька військових блогерів заявили, що російські війська також просуваються в лісових районах на південний схід від Глибокого в напрямку Липців. Український Генштаб повідомив про бої під Липцями увечері 2 червня та вдень 3 червня”, – відзначили в актуальному зведенні ISW.

При цьому у Вовчанську, за даними аналітиків, українські сили нещодавно повернули обмежені позиції.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 2 червня, показують, що українські сили повернули позиції вздовж вулиці Духовної в центрі Вовчанська. Додаткові кадри з геолокацією, що опубліковані 3 червня, показують, як російські та українські сили ведуть ближній бій уздовж вулиці Духовної, що дозволяє припустити, що українські сили контратакують, щоб оскаржити російський контроль над позиціями вздовж вулиці. Деякі російські військові блогери також стверджують, що українські сили намагаються контратакувати у центрі Вовчанська та загалом на півночі Харківської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець сардонічно зазначив, що російські військові блогери скаржаться на посилення українських контратак на Харківському напрямку, і попередив, що російські джерела можуть найближчими днями заявити, що російські сили відбили “серйозний” український контрнаступ на цьому напрямку”, – пише Інститут вивчення війни.

Читайте також: Чи був HIMARS? ISW про те, чим могли знищити С-300/400 ударом із Харківщини

Водночас речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх зазначив, що російські війська дещо знизили інтенсивність наступів на півночі Харківської області. За його даними, зараз окупанти проводять штурми невеликими групами військ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджений поступ окупантів у напрямку Липців на північ від Харкова".