ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске

Институт изучения войны (ISW) сообщил о подтвержденном продвижении оккупантов в направлении Липцев на севере от Харькова.

«Недавно российские войска совершили подтвержденное наступление к северу от Харькова в направлении Липцев. На геолоцированных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцев). Несколько военных блогеров заявили, что российские войска также продвигаются в лесных районах к юго-востоку от Глубокого в направлении Липцев. Украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами вечером 2 июня и днем ​​3 июня», — отметили в актуальной сводке ISW.

При этом в Волчанске, по данным аналитиков, украинские силы недавно вернули ограниченные позиции.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что украинские силы вернули позиции вдоль улицы Духовной в центре Волчанска. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают, как российские и украинские силы ведут ближний бой вдоль улицы Духовной, что позволяет предположить, что украинские силы контратакуют, чтобы оспорить российский контроль над позициями вдоль улицы. Некоторые российские военные блогеры также утверждают, что украинские силы пытаются контратаковать в центре Волчанска и в целом на севере Харьковской области. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сардонически отметил, что российские военные блогеры жалуются на усиление украинских контратак на Харьковском направлении, и предупредил, что российские источники могут в ближайшие дни заявить, что российские силы отразили «серьезное» украинское контрнаступление на этом направлении», — пишет Институт изучения войны.

В то же время спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх отметил, что российские войска несколько снизили интенсивность наступлений на севере Харьковской области. По его данным, сейчас оккупанты проводят штурмы небольшими группами войск.