Ворог сьогодні не атакував на Харківському напрямку: Генштаб ЗСУ про втрати РФ

На Харківському напрямку з початку доби ворог активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:00.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, українські воїни знищили одну ББМ, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджені сім артсистем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджені дві артсистеми та один зенітно-ракетний комплекс противника.