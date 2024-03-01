У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)
Село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області зазнало обстрілу вдень 1 березня. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Внаслідок влучань снарядів були значно пошкоджені житлові будинки, на території одного з них сталася пожежа, площа якої склала близько 100 кв.м, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через повторні удари надзвичайникам доводилося припиняти гасіння пожежі. Врешті полум’я таки приборкали.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області зазнало обстрілу вдень 1 березня".