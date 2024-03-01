Live
  • Пт 01.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)

Події 21:48   01.03.2024
Олена Нагорна
У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)

Село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області зазнало обстрілу вдень 1 березня. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Внаслідок влучань снарядів були значно пошкоджені житлові будинки, на території одного з них сталася пожежа, площа якої склала близько 100 кв.м, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через повторні удари надзвичайникам доводилося припиняти гасіння пожежі. Врешті полум’я таки приборкали.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: Війська РФ не атакували на Харківщині, але активно застосовували авіацію – ГШ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
У 6 разів більше житла здали забудовники Харківщини у 2023 – 4 тисячі квартир
У 6 разів більше житла здали забудовники Харківщини у 2023 – 4 тисячі квартир
01.03.2024, 22:26
У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)
У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)
01.03.2024, 21:48
Зеленський і Рютте у Харкові підписали угоду між Україною та Нідерландами
Зеленський і Рютте у Харкові підписали угоду між Україною та Нідерландами
01.03.2024, 16:58
На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су
На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су
01.03.2024, 09:09
Наступ РФ може отримати імпульс до літа, багато залежить від Куп’янська – ISW
Наступ РФ може отримати імпульс до літа, багато залежить від Куп’янська – ISW
01.03.2024, 08:30

Новини за темою:

10:19
У лікарні помер мешканець Харківщини, який потрапив під обстріл 16 лютого
17:27
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
19:00
Сьогодні під обстрілами були два села Вовчанської громади – прокуратура (фото)
18:52
Мельник показав розбиті армією РФ будинки жителів Харківщини (фото)
08:35
На Чугуївщині російський снаряд знищив будинок, а в Куп’янську горіла споруда


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області зазнало обстрілу вдень 1 березня".