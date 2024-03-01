У Вовчанських Хуторах бійці ДСНС гасили дім під повторними обстрілами (фото)

Село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області зазнало обстрілу вдень 1 березня. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Внаслідок влучань снарядів були значно пошкоджені житлові будинки, на території одного з них сталася пожежа, площа якої склала близько 100 кв.м, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через повторні удари надзвичайникам доводилося припиняти гасіння пожежі. Врешті полум’я таки приборкали.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області