В Волчанских Хуторах бойцы ГСЧС гасили дом под повторными обстрелами (фото)

Село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области подверглось обстрелу днем 1 марта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате попаданий снарядов были значительно повреждены жилые дома, на территории одного из них произошел пожар, площадь которого составила около 100 кв.м, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за повторных обстрелов чрезвычайникам приходилось прекращать тушение пожара. В итоге, пламя таки укротили.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области