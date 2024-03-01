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В Волчанских Хуторах бойцы ГСЧС гасили дом под повторными обстрелами (фото)

Происшествия 21:48   01.03.2024
Елена Нагорная
В Волчанских Хуторах бойцы ГСЧС гасили дом под повторными обстрелами (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области подверглось обстрелу днем 1 марта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате попаданий снарядов были значительно повреждены жилые дома, на территории одного из них произошел пожар, площадь которого составила около 100 кв.м, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за повторных обстрелов чрезвычайникам приходилось прекращать тушение пожара. В итоге, пламя таки укротили.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области подверглось обстрелу днем 1 марта".