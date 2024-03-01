В Волчанских Хуторах бойцы ГСЧС гасили дом под повторными обстрелами (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области подверглось обстрелу днем 1 марта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В результате попаданий снарядов были значительно повреждены жилые дома, на территории одного из них произошел пожар, площадь которого составила около 100 кв.м, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за повторных обстрелов чрезвычайникам приходилось прекращать тушение пожара. В итоге, пламя таки укротили.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанские хутора, ГСЧС, обстрелы, Харьков, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области подверглось обстрелу днем 1 марта".