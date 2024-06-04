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Двое мужчин пострадали от ударов военных РФ по Волчанской громаде

Происшествия 20:36   04.06.2024
Елена Нагорная
Двое мужчин пострадали от ударов военных РФ по Волчанской громаде

Двое мирных жителей пострадали в Волчанской громаде Харьковской области от ударов российских военных 4 июня.

Как сообщают в облпрокуратуре, около 17:00 враг обстрелял Волчанск из FPV-дрона. Получил ранения 54-летний мужчина, его госпитализировали.

Днем российские военные обстреляли село Волчанские Хутора. Телесные повреждения получил 70-летний житель.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мирных жителей пострадали в Волчанской громаде Харьковской области от ударов российских военных 4 июня.".