Двое мужчин пострадали от ударов военных РФ по Волчанской громаде
Двое мирных жителей пострадали в Волчанской громаде Харьковской области от ударов российских военных 4 июня.
Как сообщают в облпрокуратуре, около 17:00 враг обстрелял Волчанск из FPV-дрона. Получил ранения 54-летний мужчина, его госпитализировали.
Днем российские военные обстреляли село Волчанские Хутора. Телесные повреждения получил 70-летний житель.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, волчанские хутора, обстрелы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 20:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мирных жителей пострадали в Волчанской громаде Харьковской области от ударов российских военных 4 июня.".