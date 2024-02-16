Загинув 52-річний чоловік внаслідок обстрілу Чугуївщини (фото)

Армія РФ 16 лютого близько 12:20 з артилерії обстріляла село Вовчанську Хутори на Харківщині.

«Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. У селі пошкоджені житлові будинки», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, вчора о 16:10 окупанти обстріляли село Юрченково. Пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).