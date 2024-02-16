Погиб 52-летний мужчина в результате обстрела Чугуевщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине.
«Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме этого, вчера в 16:10 оккупанты обстреляли село Юрченково. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артилерія, обстрел, погиб, прокуратура, харьковщина, Чугуевщина;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине.".