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Погиб 52-летний мужчина в результате обстрела Чугуевщины (фото)

Происшествия 15:30   16.02.2024
Виктория Яковенко
Погиб 52-летний мужчина в результате обстрела Чугуевщины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине.

«Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, вчера в 16:10 оккупанты обстреляли село Юрченково. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине.".