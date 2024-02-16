Погиб 52-летний мужчина в результате обстрела Чугуевщины (фото)

Армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине.

«Погиб 52-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. В селе повреждены жилые дома», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, вчера в 16:10 оккупанты обстреляли село Юрченково. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).