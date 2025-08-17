Двоє постраждалих – росіяни гатили з артилерії та авіації на Харківщині

17 серпня близько 8:00 росіяни з артилерії вдарили по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.

16 серпня близько 18:00 росіяни скинули КАБ на село Нова Козача Харківського району.

Внаслідок атаки росіян 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Також пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.