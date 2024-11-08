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Росіяни 9 разів атакували сили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:40   08.11.2024
Оксана Якушко
Росіяни 9 разів атакували сили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Під артилерійськими ударами росіян опинилася Олександрівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни двічі штурмували оборонні рубежі українського війська біля Вовчанська. Також противник скинув вісім авіабомб на Вовчанськ, Одноробівку та Харків.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів атакував наші підрозділи у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Росіяни завдали удару вісьмома КАБами біля Ківшарівки, Новоосинового та Богуславки.

Читайте також: За добу на Харківщині було 15 атак РФ, ворог скидав авіабомби – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під артилерійськими ударами росіян опинилася Олександрівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".