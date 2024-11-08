Россияне 9 раз атаковали силы ВСУ на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Под артиллерийскими ударами россиян оказалась Александровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении россияне дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска возле Волчанска. Также противник сбросил восемь авиабомб на Волчанск, Одноробовку и Харьков.

На Купянском направлении противник девять раз атаковал наши подразделения в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового и Берестового. Россияне нанесли удар восемью КАБами возле Ковшаровки, Новоосинового и Богуславки.