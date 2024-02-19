В больнице умер житель Харьковщины, попавший под обстрел 16 февраля

Житель села Волчанские Хутора был тяжело ранен. О его смерти сообщили в ХОВА.

«К сожалению, сегодня в больнице скончался 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеских обстрелов населенного пункта 16 февраля. Мужчина находился в тяжелом состоянии», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Напомним, армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине. На месте погиб 52-летний мужчина. Второго мирного жителя с тяжелыми ранениями госпитализировали.