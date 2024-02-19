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В больнице умер житель Харьковщины, попавший под обстрел 16 февраля

Происшествия 10:19   19.02.2024
Оксана Горун
В больнице умер житель Харьковщины, попавший под обстрел 16 февраля

Житель села Волчанские Хутора был тяжело ранен. О его смерти сообщили в ХОВА.

«К сожалению, сегодня в больнице скончался 50-летний житель села Волчанские Хутора Чугуевского района, который получил осколочные ранения в результате вражеских обстрелов населенного пункта 16 февраля. Мужчина находился в тяжелом состоянии», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Напомним, армия РФ 16 февраля около 12:20 из артиллерии обстреляла село Волчанские Хутора на Харьковщине. На месте погиб 52-летний мужчина. Второго мирного жителя с тяжелыми ранениями госпитализировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель села Волчанские Хутора был тяжело ранен. О его смерти сообщили в ХОВА".