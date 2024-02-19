Авіабомба влучила у дім: на Харківщині загинув електрогазозварник

17 лютого внаслідок влучання авіабомби в житловий будинок у Куп’янську загинув 59-річний Віктор Цуканов – електрогазозварник місцевого РЕМ.

«Віктор Олександрович був дуже доброзичливою та щирою людиною. Завжди посміхався, добре ставився до оточуючих. Його поважали за безвідмовність, працьовитість, відповідальне ставлення до своїх обов’язків. Віктор брався за будь-яку роботу, не тільки зварку, виконував все, з чим просили допомогти. Був дуже роботящий – справжній чоловік, про яких кажуть «з руками». У вільний від роботи час часто допомагав колегам та сусідам з різними побутовими питаннями: щось полагодити чи змайструвати. Це тяжка втрата для всіх нас», – розповіли в АТ «Харківобленерго».

Загиблий працював в обленерго з 1986 року.