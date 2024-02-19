РФ обстреляла приграничье Харьковщины: зафиксировали 18 ударов, пропал свет
Фото: «Заря»
Около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Александровка Золочевской громады.
«В результате 18 ударов повреждены детский сад, четыре многоквартирных дома, два автомобиля, отсутствует энергоснабжение. Повреждены сельхозтехника местного хозяйства, водонапорная башня, автомобили. Пострадавших нет», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, повреждены, приграничье, світло, свет, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Александровка Золочевской громады.".