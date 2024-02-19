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РФ обстреляла приграничье Харьковщины: зафиксировали 18 ударов, пропал свет

Происшествия 15:14   19.02.2024
Виктория Яковенко
РФ обстреляла приграничье Харьковщины: зафиксировали 18 ударов, пропал свет Фото: «Заря»

Около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Александровка Золочевской громады.

«В результате 18 ударов повреждены детский сад, четыре многоквартирных дома, два автомобиля, отсутствует энергоснабжение. Повреждены сельхозтехника местного хозяйства, водонапорная башня, автомобили. Пострадавших нет», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:30 оккупанты из артиллерии обстреляли село Александровка Золочевской громады.".