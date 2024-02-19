РФ обстріляла прикордоння Харківщини: зафіксували 18 ударів, зникло світло
Фото: “Зоря”
Близько 11:30 окупанти з артилерії обстріляли село Олександрівка Золочівської громади.
«Внаслідок 18 ударів пошкоджені дитячий садок, чотири багатоквартирних будинки, два автомобілі, відсутнє енергопостачання. Понівечено сільгосптехніку місцевого господарства, водонапірну башту, автівки. Постраждалих немає», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:30 окупанти з артилерії обстріляли село Олександрівка Золочівської громади.".