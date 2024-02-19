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РФ обстріляла прикордоння Харківщини: зафіксували 18 ударів, зникло світло

Події 15:14   19.02.2024
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла прикордоння Харківщини: зафіксували 18 ударів, зникло світло Фото: “Зоря”

Близько 11:30 окупанти з артилерії обстріляли село Олександрівка Золочівської громади.

«Внаслідок 18 ударів пошкоджені дитячий садок, чотири багатоквартирних будинки, два автомобілі, відсутнє енергопостачання. Понівечено сільгосптехніку місцевого господарства, водонапірну башту, автівки. Постраждалих немає», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 15:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:30 окупанти з артилерії обстріляли село Олександрівка Золочівської громади.".