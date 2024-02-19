Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
19 лютого близько 9:45 армія РФ, попередньо з мінометів, обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.
«Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджені будівлі та автомобіль. Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Читайте також: КАБ пошкодила дитсадок на Харківщині, “шахеди” летіли до Салтова – офіційно
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: армия, охранники, прокуратура, ранены, рф, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 13:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого близько 9:45 армія РФ, попередньо з мінометів, обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.".