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Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)

Події 13:07   19.02.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

19 лютого близько 9:45 армія РФ, попередньо з мінометів, обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.

«Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджені будівлі та автомобіль. Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 13:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 лютого близько 9:45 армія РФ, попередньо з мінометів, обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.".