Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)

19 лютого близько 9:45 армія РФ, попередньо з мінометів, обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.

«Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджені будівлі та автомобіль. Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).