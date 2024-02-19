РФ ударила КАБами по Харьковщине: из-под завалов дома достали женщину (видео)
Фото: ГСЧС Украины
74-летняя женщина пострадала в результате удара управляемыми авиабомбами по жилому сектору в селе Ольховатка Купянского района Харьковской области 19 февраля.
Ее деблокировали из-под завалов одного из домов, сообщают в ГСЧС Украины.
После этого чрезвычайники повезли пострадавшую на пожарном автомобиле на встречу «скорой», преодолев 15 километров. Женщину госпитализировали.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ ударили по Ольховатке управляемыми авиабомбами около 17:00. Были разрушены два частных дома и еще десять повреждены.
Фото, видео: ГСЧС Украины
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, КАБ, ольховатка, Р, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летняя женщина пострадала в результате удара управляемыми авиабомбами по жилому сектору в селе Ольховатка".