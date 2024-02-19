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РФ вдарила КАБами по Харківщині: з-під завалів будинку дістали жінку (відео)

Події 20:27   19.02.2024
Олена Нагорна
РФ вдарила КАБами по Харківщині: з-під завалів будинку дістали жінку (відео)

74-річна жінка постраждала внаслідок удару керованими авіабомбами по житловому сектору в селі Вільхуватка Куп’янського району Харківської області 19 лютого.

Її деблокували з-під завалів одного з будинків, повідомляють у ДСНС України.

Після цього надзвичайники повезли постраждалу на пожежному автомобілі на зустріч “швидкій”, подолавши 15 кілометрів. Жінку ушпиталили.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ вдарили по Вільхуватці керованими авіабомбами близько 17:00. Були зруйновані два приватні будинки та ще десять пошкоджені.


Фото, відео: ДСНС України

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "74-річна жінка постраждала внаслідок удару керованими авіабомбами по житловому сектору в селі Вільхуватка".