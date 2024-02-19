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Где на Лимано-Купянском направлении активизировался враг, рассказали в ВСУ

Общество 18:56   19.02.2024
Елена Нагорная
Где на Лимано-Купянском направлении активизировался враг, рассказали в ВСУ

Военные РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются активизироваться в районе реки Черный Жеребец, чтобы занять оборону вблизи села Терны Донецкой области для дальнейшего развития наступления, рассказал начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш в эфире нацмарафона.

По его данным, противник перебрасывает туда свои резервы, однако на данный момент успеха не имеет — украинские защитники держат оборону, нанося врагу максимальные потери.

По оценке Евлаша, обстановка в полосе ответственности ОСГВ «Хортица» остается динамичной — противник продолжает применять все имеющиеся виды артиллерии и другое вооружение.

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении военные РФ 489 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, используя в основном минометы и FPV-дроны, а также восемь раз применяли авиацию, преимущественно Су-34.

Состоялось 22 боевых столкновения, в ходе которых РФ потеряла убитыми и ранеными 264 солдата и 26 единиц вооружения и военной техники: шесть танков, пять боевых бронированных машин, пять пушек Д-30, семь автомобилей, три антенны связи, восемь укрытий и еще три склада с боеприпасами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 18:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются активизироваться в районе реки Черный Жеребец".