Где на Лимано-Купянском направлении активизировался враг, рассказали в ВСУ
Военные РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются активизироваться в районе реки Черный Жеребец, чтобы занять оборону вблизи села Терны Донецкой области для дальнейшего развития наступления, рассказал начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш в эфире нацмарафона.
По его данным, противник перебрасывает туда свои резервы, однако на данный момент успеха не имеет — украинские защитники держат оборону, нанося врагу максимальные потери.
По оценке Евлаша, обстановка в полосе ответственности ОСГВ «Хортица» остается динамичной — противник продолжает применять все имеющиеся виды артиллерии и другое вооружение.
За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении военные РФ 489 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, используя в основном минометы и FPV-дроны, а также восемь раз применяли авиацию, преимущественно Су-34.
Состоялось 22 боевых столкновения, в ходе которых РФ потеряла убитыми и ранеными 264 солдата и 26 единиц вооружения и военной техники: шесть танков, пять боевых бронированных машин, пять пушек Д-30, семь автомобилей, три антенны связи, восемь укрытий и еще три склада с боеприпасами.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, евлаш, купянское направление, лимано-купянское направление, хортица;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются активизироваться в районе реки Черный Жеребец".