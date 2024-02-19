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Де на Лимано-Куп’янському напрямку активізувався ворог, розповіли у ЗСУ

Суспільство 18:56   19.02.2024
Олена Нагорна
Де на Лимано-Куп’янському напрямку активізувався ворог, розповіли у ЗСУ

Військові РФ на Лимано-Куп’янському напрямку намагаються активізуватися в районі річки Чорний Жеребець, щоб зайняти оборону поблизу села Терни Донецької області для подальшого розвитку наступу, розповів начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш в етері нацмарафону.

За його даними, супротивник перекидає туди свої резерви, проте на цей час успіху не має – українські захисники тримають оборону, завдаючи ворогові максимальних втрат.

За оцінкою Євлаша, ситуація у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишається динамічною – супротивник продовжує застосовувати всі наявні види артилерії та інше озброєння.

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ 489 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, використовуючи в основному міномети та FPV-дрони, а також вісім разів застосовували авіацію, переважно Су-34.

Відбулося 22 бойові зіткнення, в ході яких РФ втратила вбитими та пораненими 264 солдати та 26 одиниць озброєння та військової техніки: шість танків, п’ять бойових броньованих машин, п’ять гармат Д-30, сім автомобілів, три антени зв’язку, вісім укриттів та ще три склади з боєприпасами.

Читайте також: Незабаром складна ситуація буде в районі Харківщини та Куп’янська – Жорін

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ на Лимано-Куп’янському напрямку намагаються активізуватися в районі річки Чорний Жеребець".