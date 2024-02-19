Де на Лимано-Куп’янському напрямку активізувався ворог, розповіли у ЗСУ

Військові РФ на Лимано-Куп’янському напрямку намагаються активізуватися в районі річки Чорний Жеребець, щоб зайняти оборону поблизу села Терни Донецької області для подальшого розвитку наступу, розповів начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш в етері нацмарафону.

За його даними, супротивник перекидає туди свої резерви, проте на цей час успіху не має – українські захисники тримають оборону, завдаючи ворогові максимальних втрат.

За оцінкою Євлаша, ситуація у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишається динамічною – супротивник продовжує застосовувати всі наявні види артилерії та інше озброєння.

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ 489 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, використовуючи в основному міномети та FPV-дрони, а також вісім разів застосовували авіацію, переважно Су-34.

Відбулося 22 бойові зіткнення, в ході яких РФ втратила вбитими та пораненими 264 солдати та 26 одиниць озброєння та військової техніки: шість танків, п’ять бойових броньованих машин, п’ять гармат Д-30, сім автомобілів, три антени зв’язку, вісім укриттів та ще три склади з боєприпасами.