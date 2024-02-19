Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

В 21:03 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе ударных беспилотников РФ.

«Сейчас дроны на границе Харьковской и Донецкой областей (Барвенковский район)», — написало командование в Telegram.