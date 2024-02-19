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Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 21:21   19.02.2024
Елена Нагорная
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

В 21:03 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе ударных беспилотников РФ.

«Сейчас дроны на границе Харьковской и Донецкой областей (Барвенковский район)», — написало командование в Telegram.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 21:03 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога".