Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
О 21:03 у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу ударних безпілотників РФ.
“Зараз БпЛА на кордоні Харківської та Донецької областей (Барвінківський район)”, – написало командування в телеграмі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дрони, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 21:03 у Харківській області була оголошена повітряна тривога".