Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

О 21:03 у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу ударних безпілотників РФ.

“Зараз БпЛА на кордоні Харківської та Донецької областей (Барвінківський район)”, – написало командування в телеграмі.