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Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Події 21:21   19.02.2024
Олена Нагорна
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

О 21:03 у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу ударних безпілотників РФ.

“Зараз БпЛА на кордоні Харківської та Донецької областей (Барвінківський район)”, – написало командування в телеграмі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 21:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 21:03 у Харківській області була оголошена повітряна тривога".